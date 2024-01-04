«Золотые цепи и малиновая помада»: как стала выглядеть Орбакайте после эмиграции матери

Уже несколько дней общественность обсуждает внешний вид Кристины Орбакайте. На одной из новогодних программ певица появилась в новом образе — малиновая помада на губах, большие золотые цепи, корсет с «пушапом».
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