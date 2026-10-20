Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов продлил серию матчей с пропущенными голами в сезоне-2026/27. Гол «Барселоны» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов стал для него очередным.
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