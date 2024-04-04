Radian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian One

Новый дизайн Radian One / © Radian Aerospace Согласно планам, Radian One будет взлетать со взлетно-посадочной полосы, запускать ракетные двигатели, затем совершать полет на орбиту и возвращаться на Землю, приземляясь на ВПП.
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