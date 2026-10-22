Создать совместную рабочую группу федерального правительства и земель ФРГ для изучения возможности запрета ультраправой партии «Альтернатива для Германии» предложила премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг (СДПГ), 22 октября в интервью телеканалу RTL.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым