Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Петров
    Зеленский мразь и слизняк.Зеленский ударил ...
  • Леонид Руси
    Зеля, жидовская морда, 500 тыс. хохлов итстребил... за их детей взялся... Хохлы в аду тебя ждут... Они там с тебя буд...Зеленский ударил ...
  • Евгений Алексеенко
    - "Попадая в кресло чиновника и бюрократа, человек меняется в худшую сторону и просто обязан жить по общепринятым пра...Ни в одной стране...

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

В подмосковном ЖК "Лукино-Варино" опять было неспокойно. Сделав из него очередное гетто, они, как обычно, рассекали на старых жигулях без крыши, включили свою чудесную национальную музыку и размахивали пистолетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх