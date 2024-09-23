В Подмосковье зафиксировали первые осенние заморозки в ночь на 23 сентября

Первые осенние заморозки зафиксировали в Московской области в ночь на 23 сентября. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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