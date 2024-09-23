ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 976 подписчиков

В Подмосковье зафиксировали первые осенние заморозки в ночь на 23 сентября

В Подмосковье зафиксировали первые осенние заморозки в ночь на 23 сентября

Первые осенние заморозки зафиксировали в Московской области в ночь на 23 сентября. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх