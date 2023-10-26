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16 тысяч жителей Фокино в Приморье остались без водоснабжения

16 тысяч жителей Фокино в Приморье остались без водоснабжения

Временно лишились доступа к холодной и горячей воде из-за аварии на сетях водоснабжения около 16 тысяч жителей Фокино в Приморском крае, сообщает 26 октября РИА Новости, ссылаясь на представителя краевой прокуратуры.

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