16 тысяч жителей Фокино в Приморье остались без водоснабжения

Временно лишились доступа к холодной и горячей воде из-за аварии на сетях водоснабжения около 16 тысяч жителей Фокино в Приморском крае, сообщает 26 октября РИА Новости, ссылаясь на представителя краевой прокуратуры.
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