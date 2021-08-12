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Транспортные полицейские задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на перегоне «Лена-Якурим»

Транспортные полицейские задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на перегоне «Лена-Якурим»

В дежурную часть Ленского ЛОП поступило заявление 35-летней жительницы города Усть-Кут, которая рассказала, что вблизи железнодорожных путей общего пользования на перегоне «Лена-Якурим» неизвестный мужчина, угрожая ножом, завладел золотыми украшениями  на сумму около 200 тысяч рублей.

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