Транспортные полицейские задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на перегоне «Лена-Якурим»

В дежурную часть Ленского ЛОП поступило заявление 35-летней жительницы города Усть-Кут, которая рассказала, что вблизи железнодорожных путей общего пользования на перегоне «Лена-Якурим» неизвестный мужчина, угрожая ножом, завладел золотыми украшениями на сумму около 200 тысяч рублей.