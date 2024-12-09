Мурашко: дополнительные вебинары для врачей будут проводиться с 9 декабря

Ведется работа по созданию и обновлению клинических рекомендаций Дополнительные образовательные вебинары по переходу к лечению на основе клинических рекомендаций начнут проводить с 9 декабря для врачей по всей России, работу по переходу осуществляют планомерно, сообщил РИА Новости глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии