Мурашко: дополнительные вебинары для врачей будут проводиться с 9 декабря

Ведется работа по созданию и обновлению клинических рекомендаций Дополнительные образовательные вебинары по переходу к лечению на основе клинических рекомендаций начнут проводить с 9 декабря для врачей по всей России, работу по переходу осуществляют планомерно, сообщил РИА Новости глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.