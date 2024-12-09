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Петербургский дневник

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Мурашко: дополнительные вебинары для врачей будут проводиться с 9 декабря

Мурашко: дополнительные вебинары для врачей будут проводиться с 9 декабря

Ведется работа по созданию и обновлению клинических рекомендаций Дополнительные образовательные вебинары по переходу к лечению на основе клинических рекомендаций начнут проводить с 9 декабря для врачей по всей России, работу по переходу осуществляют планомерно, сообщил РИА Новости глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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