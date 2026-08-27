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Сноб

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Коктейльный омакасе и графский завтрак: что нового в ресторанах Москвы и Петербурга

Коктейльный омакасе и графский завтрак: что нового в ресторанах Москвы и Петербурга

В столицах продолжают открываться новые рестораны и появляться необычные гастрономические форматы. «Сноб» рассказывает, куда идти за аперитивами, ужином на открытом огне, чайной церемонией и десертами, вдохновлёнными искусством и ювелирными украшениями.

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