Коктейльный омакасе и графский завтрак: что нового в ресторанах Москвы и Петербурга

В столицах продолжают открываться новые рестораны и появляться необычные гастрономические форматы. «Сноб» рассказывает, куда идти за аперитивами, ужином на открытом огне, чайной церемонией и десертами, вдохновлёнными искусством и ювелирными украшениями.