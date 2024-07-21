Первый олимпийский турнир по киберспорту пройдет в Саудовской Аравии в следующем году Максим МорозовВ предверии летней Олимпиады в Париже, Международный олимпийский комитет (МОК) в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Саудовской Аравии (НОК) объявил о запуске первого в истории олимпийского турнира по киберспорту.
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