Смартфон Google Pixel 9a засветился на видео за месяц до анонса

Ожидается, что компания Google представит смартфон Pixel 9a в марте этого года. В преддверии этого события в соцсети Threads появилось небольшое видео, демонстрирующее внешний облик устройства, включая отсутствие сильно выпирающего модуля основной камеры на тыльной стороне корпуса.