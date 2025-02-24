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Смартфон Google Pixel 9a засветился на видео за месяц до анонса

Смартфон Google Pixel 9a засветился на видео за месяц до анонса

Ожидается, что компания Google представит смартфон Pixel 9a в марте этого года. В преддверии этого события в соцсети Threads появилось небольшое видео, демонстрирующее внешний облик устройства, включая отсутствие сильно выпирающего модуля основной камеры на тыльной стороне корпуса.

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