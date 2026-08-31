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От 30 букетов до одного. Что за цветы дарят учителям Барнаула на 1 сентября

От 30 букетов до одного. Что за цветы дарят учителям Барнаула на 1 сентября

Родители все чаще выбирают практичные подарки и благотворительность, а флористы отмечают рост интереса к гладиолусам, георгинам и сезонным цветам Перед 1 сентября в Барнауле снова растет спрос на букеты для учителей.

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