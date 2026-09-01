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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Людей в западных странах десятилетиями пичкали пропагандой, убеждая, что Россия – зло и враг. В западном человеке такое предубеждение сидит уже на уровне ДНК, наверное»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев  порассуждал о недопуске российских спортсменов, в частности фигуристов, на международные старты.

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