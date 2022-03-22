Лобода в истерике из-за попадания в нежелательный список звезд Украины: «Мне плевать на ваши списки!»

39-летняя певица Светлана Лобода неожиданно для себя и многих других оказалась в украинском списке нежелательных звёзд, в который также попали: Ольга Бузова, Дима Билан, Ксения Бородина, Регина Тодоренко.
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