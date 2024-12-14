Qualcomm и Intel спорят о будущем ARM-процессоров в ноутбуках Компания Qualcomm прокомме...

Qualcomm и Intel спорят о будущем ARM-процессоров в ноутбукахКомпания Qualcomm прокомментировала недавние заявления временного генерального директора Intel Мишель Джонстон Хольтхаус о высоком проценте возвратов ноутбуков на базе ARM.
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