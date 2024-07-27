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Российские турагентства зазывают к себе туристов из страны с самым большим населением в мире

Российские турагентства зазывают к себе туристов из страны с самым большим населением в мире

В 2024 году Россия хочет принять как минимум в два раза больше туристов из Индии, чем в 2023-м. Как сообщила глава центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова, речь идет примерно о 70 тыс.

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