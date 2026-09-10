Ирина Алкснис: Когда закончится конфликт на Украине, может начаться очень короткая война России с Европой

Европа готовится к войне с Россией, и мы будем готовиться к ней. Они видят в этом единственный способ решить все свои проблемы: как геополитические, так и социально-экономические.
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Европка готовится нам уничтожить. Это очевидно и обсуждать тут нечего. И кроме открытого ввода войск она уже делает все. Как и амеры. А вот что делаем мы ? Позволяем врагу спокойно готовится. С хохлами ничего поделать не можем. ПЯТЫЙ ГОД. Семьи бандерья бережем, а своих видимо не жалко.
Достаточно отстреляться ракетами по заводам и местам хранения в Европе. Ракет сто настолько обескуражат европейцев, что мир настанет надолго. Но хочется верить, что смена власти в Германии, Франции и Италии поможет обойтись без этого. У Европы пока есть шанс выжить.
Когда закончится война с украиной? Кто-то видит конец этой войне.
ЕС сдохнет раньше, чем они готовы будут начать войну. Так что перышко им в донышко!!!
война может начаться в момент смены Верховного. Самый опасный момент. До этого все будут готовиться, чтобы не упустить шанс.
К этим датам (2030-2035 год) нам надо относиться серьезно? В Европе рассчитывают,что в России в это время произойдёт смена власти.В место В.В.Путина придёт человек,который сразу поменяет курс на сближение с западом,то есть сдаст Россию,как пьяница Бориска! И всё вернётся назад,Европа снова будет в шоколаде,а Россия станет колонией Запада!Но как говорится мечтать не вредно,время лечит,политики то же меняются,и мировоззрение тоже меняется!
Скорее война начнется в самой России. Когда с победой (в этом нет сомнений) миллионная рать победителей вернется и что они увидят? Новых русских (новое буржуа) с капиталами за бугром, толпы негров, "новых русских" с южных окраин живущих по своим законам на нашей земле. Эти тюркские племена, считай басмачи, со своими диаспорами готовы резать славян хоть завтра. А за что воевали? А разве революция не случилось после имп-ой войны? Я не понимаю на... нужны эти мигранты? Надо быть откровенно врагом РФ чтобы запускать людей с лозунгами "мой пуля твой баша". За державу обидно...
Кредитов что ли набрать - напоследок.
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👍😄😄😄