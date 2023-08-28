Газета.ру

8 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Пусть сами жрут,пока не опсеру........Премьер Кисида пр...
  • Николай Герасименко
    Уродов и власовцев к сожалению полно у нас в России 🇷🇺, но стоит ли из этого инцидента раздувать происшествие всеро..."Осторожно, Москв...
  • Маша Глага
    Да не смешите, вернётся... Только если в деревянном 📦. Что они курят?)))))Стилист Ровалс: П...

FT: засуха и плохая политика ведут к глобальной нехватке воды в Европе

FT: засуха и плохая политика ведут к глобальной нехватке воды в Европе

Засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде европейских стран. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой государственной политикой, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх