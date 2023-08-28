FT: засуха и плохая политика ведут к глобальной нехватке воды в Европе

Засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде европейских стран. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой государственной политикой, сообщает британская газета Financial Times (FT).
Засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде европейских стран. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой государственной политикой, сообщает британская газета Financial Times (FT).
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