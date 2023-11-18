Три недели роста американских индексов

S&P 500 завершил пятницу ростом на 0,13%, закрыв в положительной зоне третью неделю подряд. Рядом с ним, в «зеленой зоне» оказались – промышленный индекс Dow Jones и технологический Nasdaq, с результатами +0,01% и +0,08%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии