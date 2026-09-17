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Царьград

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Росстат выявил рост спроса на 97,8 тыс. сотрудников в Москве

Росстат выявил рост спроса на 97,8 тыс. сотрудников в Москве

Росстат сообщил, что в Москве требуются 97 811 работников, что значительно превышает прошлогодний показатель в 58 368.

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