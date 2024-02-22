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В Тверской области разработана Стратегия по обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности

В Тверской области разработана Стратегия по обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности

Стратегия по обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности Тверской области до 2030 года представлена на заседании Президиума регионального Правительства, которое 21 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

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