В Катаре делегация ХАМАС обсудила возможность прекращения огня в Газе

Возможность выработки соглашения по прекращению войны в секторе Газа обсудил с делегацией движения ХАМАС премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, сообщил МИД Катара 28 декабря в соцсети X.
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