Где купить бензин и дизель по 100 рублей за литр в Крыму вечером 19 сентября: список АЗС

Сегодня, 19 сентября, с 18:00 по 20:00 бензин и дизель АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь улица Долетова, 2 (АЗС ТЭС № 81) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ улица Воровского, 19А (АЗС ТЭС № 58) В наличии: АИ-92, ДТ улица Куйбышева, 227 (АЗС ТЭС № 14) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Киевская улица, 156Б (АЗС ТЭС № 1) В наличии: АИ-92, ДТ Севастопольская улица, 261 (АЗС ТЭС № 3) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Севастопольская улица, 37Б (АЗС ТЭС № 55) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Ялтинская улица, 167 (АЗС ТЭС № 57) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Русская улица, 136Д (АЗС ТЭС № 53) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ улица 60 лет Октября, 43 (АЗС ТЭС № 56) В наличии: АИ-92, ДТ Элеваторный переулок, 12 (АЗС ТЭС № 2) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ пгт Грэсовский, улица Кржижановского, 40 (АЗС ТЭС № 54) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Глинки 74 (АЗС Грифон) В наличии: АИ-92 Симферопольский район село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 2 (АЗС ТЭС № 712) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Перевальное, Дачная улица, 115А (АЗС ТЭС № 45) В наличии: АИ-92, ДТ село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 1 (АЗС ТЭС № 71/1) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Строгоновка, улица Озенбаш, 13 (АЗС ТЭС № 59) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ пгт Молодёжное, улица Красная Горка (АЗС ТЭС № 46) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Алушта село Виноградное, Нижняя улица (АЗС ТЭС № 32) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Малореченское, Больничная улица, 5В (АЗС ТЭС № 29) В наличии: АИ-92, ДТ Симферопольская улица, 11 (АЗС ТЭС № 30) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Армянск Симферопольское шоссе, 14 (АЗС ТЭС № 66) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Бахчисарай Симферопольская улица, 46 (АЗС ТЭС № 6) В наличии: АИ-92, ДТ улица Мира, 2А (АЗС ТЭС № 51) В наличии: АИ-92, АИ-95 Кооперативная улица, 7А (АЗС ТЭС № 50) В наличии: АИ-92, ДТ Бахчисарайский район село Вилино, улица Кулиняка, 18 (АЗС ТЭС № 52) В наличии: АИ-92, ДТ село Новопавловка, улица Ленина, 69 (АЗС Грифон) В наличии: ДТ Белогорский район пгт Зуя, Мирный переулок, 25 (АЗС ТЭС № 70) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Богатое, Московская улица, 92 (АЗС Грифон) В наличии: АИ-92 Чернопольское сельское поселение, Шоссейная, 43 (АЗС Грифон) В наличии: АИ-92 Джанкой улица Толстого, 49 (АЗС ТЭС № 36) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Евпатория Интернациональная улица, 152 (АЗС ТЭС № 20) В наличии: АИ-92, ДТ улица Чапаева, 18 (АЗС ТЭС № 34) В наличии: АИ-95, ДТ Керчь улица Свердлова, 49В (АЗС ТЭС № 35) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Кировский район А-291, 115-й километр (АЗС ТЭС № 74/1) В наличии: АИ-92, ДТ Абрикосовское сельское поселение (АЗС ТЭС № 74/2) В наличии: АИ-92, ДТ Красногвардейский район Поворот на с.