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Царьград

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Newsweek: встреча с президентом Польши стоила $100 тыс.

Newsweek: встреча с президентом Польши стоила $100 тыс.

Польские СМИ раскрыли, что фонд "Центр стратегий развития" предложил пакет за $100 тыс. для встречи с президентом Каролем Навроцким на бизнес-форуме в Нью-Йорке.

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