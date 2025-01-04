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Ассист Бучневича помог «Сент-Луису» всухую обыграть «Оттаву»

Ассист Бучневича помог «Сент-Луису» всухую обыграть «Оттаву»

«Сент-Луис» на своем льду победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.«Сент-Луис» на своем льду победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

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