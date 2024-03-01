«Умирать за Украину»: во Франции сделали новое заявление об участии в конфликте с Россией

Франция не будет отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне. Таким образом дипломат отреагировал на слова президента Эммануэля Макрона, который на конференции по Украине, прошедшей в Париже, допустил участие армии НАТО в конфликте с Россией.
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