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Двое детей пострадали при ДТП в Хабаровске

Двое детей пострадали при ДТП в Хабаровске

При ДТП в Хабаровске пострадали четыре человека, вое из которых - дети. Причиной происшествия стал выезд на встречную полосу одного из автомобилей-участников аварии.

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