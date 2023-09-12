Антонов: РФ поможет Африке стать влиятельным и самобытным центром развития

Erl Schweizer

"Посол Антонов: Москва желает превращения Африки в центр мирового развития". Это для африканцев, а для россиян власть поддерживает русский националистический Царьград, проповедующий уже и в СМИ явный национализм, которому поперек горла мигранты из Азии. Представьте результат националистической истерии в отношении темнокожих, которых окажется гораздо больше по линиям образования и экономики. Оценка реальной национальной, точнее интернациональной политики сегодняшней власти России не тянет выше оценки "неудовлетворительно", оплевывание не русских словосочетаниями русская армия, русское оружие, русская победа губительна для нравственности, разрушает основные положения Конституции РФ в части равенства всех наций, населяющих государство.