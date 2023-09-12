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Антонов: РФ поможет Африке стать влиятельным и самобытным центром развития

Антонов: РФ поможет Африке стать влиятельным и самобытным центром развития

Российский посол в Соединенных Штатов Америки Анатолий Антонов заявил о намерении РФ помочь африканским государствами в превращении в мощный центр мирового развития.

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Комментарии
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Erl Schweizer
&quot;Посол Антонов: Москва желает превращения Африки в центр мирового развития&quot;. Это для африканцев, а для россиян власть поддерживает русский националистический Царьград, проповедующий уже и в СМИ явный национализм, которому поперек горла мигранты из Азии. Представьте результат националистической истерии в отношении темнокожих, которых окажется гораздо больше по линиям образования и экономики. Оценка реальной национальной, точнее интернациональной политики сегодняшней власти России не тянет выше оценки &quot;неудовлетворительно&quot;, оплевывание не русских словосочетаниями русская армия, русское оружие, русская победа губительна для нравственности, разрушает основные положения Конституции РФ в части равенства всех наций, населяющих государство.
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