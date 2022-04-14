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Русские боевые БПЛА научат бороться с техникой НАТО

Русские боевые БПЛА научат бороться с техникой НАТО

Информированный источник РИА Новости сообщает, что российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА будут оснащены нейросетью с загруженным в неё электронным каталогом всех образцов техники противника, включая военную технику НАТО.

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