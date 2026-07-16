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OLIMPBET запустил акцию к главному футбольному матчу лета

OLIMPBET запустил акцию к главному футбольному матчу лета

18 июля в Нижнем Новгороде состоится матч лучших клубов России!18 июля в Нижнем Новгороде состоится матч лучших клубов России! Действующий чемпион «Зенит» поспорит с обладателем Кубка страны «Спартаком» за первый трофей сезона — OLIMPBET Суперкубок России.

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