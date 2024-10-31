Блогерам пришло время заявить о себе

Владельцам телеграм-каналов, пабликов в «ВКонтакте», авторам роликов на YouTube и создателям контента в других соцсетях, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, необходимо передавать информацию о себе в Роскомнадзор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии