Банки отклонили свыше 56% обращений за ипотекой в феврале 2025

В начале 2025 года российские банки начали активнее отказывать клиентам-физическим лицам в одобрении ипотечных заявок, согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
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