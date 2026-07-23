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Овчинский: подростков познакомят с архитектурой и градостроительством на летнем интенсиве

Овчинский: подростков познакомят с архитектурой и градостроительством на летнем интенсиве

В рамках месяца градостроительства в Москве пройдёт летний интенсив для подростков 13—16 лет. Участники познакомятся с современными подходами к архитектуре и урбанистике, исследуют городскую среду и разработают собственные проекты.

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