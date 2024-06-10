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Петербургский дневник

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В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту гибели парашютиста

В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту гибели парашютиста

Мужчина был 1986 года рождения Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть мужчины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

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