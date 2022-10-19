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Сержант «Азова»: бойцы ВСУ нюхали амфетамин и шли на диверсионные выходы

Сержант «Азова»: бойцы ВСУ нюхали амфетамин и шли на диверсионные выходы

Украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания. Об этом рассказали пленные бойцы ВСУ, их слова подтвердил сержант полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец.

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