Топливо закулисы

О том, как Трамп дизель для Америки закупал, почему Европе предложили искать античные корни, а также о тегеранской инициативе и отменном чувстве юмора Изображение: © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer, ИИ-иллюстрация создана редакцией Life.
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