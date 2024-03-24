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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о судействе: «К СКА относятся предвзято в этом сезоне, дают штрафов чуть больше. Тот, кто играл в хоккей, это видит»

«Мне понравился вчерашний матч. Видно, что СКА нащупал свою игру, понял, как проходить защиту «Автомобилиста», сумел пробить и Аликина.

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