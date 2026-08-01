Больше чем карьера: как женские клубы Тверской области помогают жительницам найти себя в профессии

Точка роста: популярность женских клубов при «Работе России» в Тверской области выросла на 37%. Первое полугодие 2026 года стало знаковым для Кадрового центра «Работа России» в Тверской области: за шесть месяцев специалисты провели почти 100 женских встреч.
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