Киберэксперт Дворянский: китайский DeepSeek дешевле и эффективнее ChatGPT

Китайская нейросеть DeepSeek взлетела по популярности, оставив позади своего конкурента ChatGPT. Она оказалась дешевле и эффективнее, так как в Китае совершенно иной подход к технологиям и высокая конкуренция, объяснил НСН эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.