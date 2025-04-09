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Закон, порядок, государство

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В жилищно-коммунальной службе Минобороны России по ВВО завершается работа по уборке снега и наледи

В жилищно-коммунальной службе Минобороны России по ВВО завершается работа по уборке снега и наледи

Для вывоза снега задействована автомобильно-грузовая техника, на территории жилищно-коммунальной службы постоянно функционирует аварийно-ремонтная бригада.

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