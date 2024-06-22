Сразу станут летающими мишенями: военный летчик объяснил, чего не хватает F-16 "между ног"

© РИА Новости . Евгений Биятов Запад обещает передать Киеву истребители F-16. Помимо всех прочих проблем, с которыми ВСУ придется столкнуться при эксплуатации этих машин будет и специфическая система управления, непривычная многим пилотам Об этом в интервью изданию Украина.