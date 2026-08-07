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Украина без Бандеры — как Польша без поляков

Украина без Бандеры — как Польша без поляков

Украинский, а точнее, антиукраинский вопрос в Польше сейчас стоит остро как никогда: и ордена друг другу повозвращали, и обидных слов наговорили, и украинских беженцев уже десятками побили на улицах польских городов.

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