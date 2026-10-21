Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказал свое мнение о том, что FIS включило Александра Большунова и Александра Терентьева в промо-ролик к новому сезону: «FIS анонсировала гонку в Финляндии видео с Большуновым? Приятно, что FIS сделала такой выпуск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На мужчин, избивш...
- Путин учредил Все...
- Логотип и гимн мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым