Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказал свое мнение о том, что FIS включило Александра Большунова и Александра Терентьева в промо-ролик к новому сезону: «FIS анонсировала гонку в Финляндии видео с Большуновым? Приятно, что FIS сделала такой выпуск.