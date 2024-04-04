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Карл Хаусхофер, Третий рейх и оккультизм: реальность и вымысел

Карл Хаусхофер, Третий рейх и оккультизм: реальность и вымысел

Карл Хаусхофер, Третий рейх и оккультизм: реальность и вымысел Историческое становление геополитики как политической науки неразрывно связано с именем немецкого географа и социолога Карла Хаусхофера.

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Юрий Ильинов
Расследование Tagesschau: немецкие компании активно помогают в восстановлении Мариуполя Крупные компании из Германии активно участвуют в восстановлении Мариуполя. Об этом говорится в расследовании немецкого новостного портала Tagesschau. В публикации отмечается, что в годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео есть доказательства того, что немецкие компании зарабатывают приличные суммы на строительстве домов и объектов инфраструктуры в ДНР. Одна из таких компаний – Knauf. Она заявляет, что в России по-прежнему работают четыре тысячи специалистов, а объем продаж там исчисляется миллиардами долларов – отмечает Tagesschau. Напомним, Мариуполь был освобожден российскими войсками в мае 2022 года. Однако за два месяца боев город был практически превращен в руины. Несмотря на то что восстановление этого населенного пункта казалось невозможным, РФ активно начала строить новые дома, детские сады, школы и больницы. К работам было привлечено огромное количество российских и иностранных специалистов. Оценив масштаб работ и возможные размеры заработка, немецкие компании, судя по всему, не захотели терять такую возможность. Тот факт, что после начала СВО Германия присоединилась к антироссийским санкциям и активно поставляла оружие киевскому режиму, руководство немецких фирм не смутил. Едва ли можно будет удивиться, если немецкие компании в будущем захотят поучаствовать в восстановлении Артемовска или Авдеевки.
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