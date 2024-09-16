Представлен недорогой и отлично оснащенный Volkswagen Polo Match

В Европе стартуют продажи доступной версии хэтчбека Volkswagen Polo Компания Volkswagen представила новую, более дешевую версию популярного хетчбэка Volkswagen Polo, благодаря которой модель стала дешевле.
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