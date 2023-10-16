Саратовский вокзал РЖД привлёк внимание Госдумы и президента. Визит Володина и закон, подписанный Путиным — громкие нюансы железнодорожной реконструкции

Расчистка территории перед новым ЖД-вокзалом в Саратове может повлечь за собой снос сразу нескольких зданий, в том числе одно, которое является выявленным объектом культурного наследия, и второе — общежитие РЖД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии