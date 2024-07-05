В Ирландии у мужчины с оспой обезьян насчитали 75 половых партнеров за 21 день

Ученые в Ирландии провели исследование активного распространения оспы обезьян. Специалистам удалось выяснить, что одним из распространителей инфекции оказался мужчина, который сменил 75 половых партнеров за 21 день.
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