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Бринд’Амор о Кочеткове и 4 шайбах от «Рейнджерс»: «Он придет в норму. Было и несколько отличных сэйвов»

Бринд’Амор о Кочеткове и 4 шайбах от «Рейнджерс»: «Он придет в норму. Было и несколько отличных сэйвов»

Род Бринд’Амор высказался о неудачной игре Петра Кочеткова против «Рейнджерс». Россиянин пропустил 4 шайбы, в том числе после слабого броска Мики Зибанежада, на самом деле пытавшегося сделать пас вперед.

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