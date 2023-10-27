Депутат Трофимов заявил об иске Крыма к Украине за энергоблокаду

Следующий иск Крыма к киевскому режиму о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Об этом сообщил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.
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